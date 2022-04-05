Нанес 265 ножевых ранений: экибастузца осудили за убийство с особой жестокостью

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5 апреля Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области рассмотрел уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью (ст.99 ч.2 п.5 УК РК). Об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

Судом установлено, что 7 ноября 2021 года в одной из квартир Экибастуза было совершено убийство с особой жестокостью - мужчине нанесено 265 ножевых ранений.

Прокурор запросил для обвиняемого 17 лет лишения свободы.

Подсудимый вину признал частично. Он просил суд его действия переквалифицировать на часть 1 статьи 99 УК РК, то есть исключить признак особой жестокости.

Потерпевшая сторона полностью поддержала гособвинителя и настаивала на назначении строгого наказания.

Отмечается, что по данной статье законом предусмотрено от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Вина подсудимого была доказана. С учетом смягчающих (наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины) и отягчающих (состояние алкогольного опьянения) обстоятельств суд назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963624-nanes-265-nozhevyh-raneniy-ekibastuztsa-osudili-za-ubiystvo-s-osoboy-zhestokostyu/