Досаев выразил соболезнования родным врача, убитого в Алматы

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Аким города Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнования родным и близким погибшего врача Юрия Шумкова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Это настоящая трагедия для семьи и всего медицинского сообщества страны.

Мы потеряли замечательного врача, который продолжал семейные традиции и посвятил более 20 лет служению обществу, отдавал все свои силы и знания для спасения человеческих жизней. Светлая память!" – заявил аким города.

Напомним, что вчера, 4 апреля, в Алматы был убит известный в городе врач-гастроэнтеролог. Мужчине было 47 лет.

Чтобы задержать подозреваемого, полиция объявила план "Перехват". Позже полицейские задержали предполагаемого убийцу на территории Алатауского района. Также полицейские опубликовали видео с задержанием подозреваемого.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният высказалась об убийстве Юрия Шумкова и выразила соболезнования семье погибшего. Она отметила, что убитый был очень опытным специалистом, знающим свое дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963593-dosaev-vyrazil-soboleznovaniya-rodnym-vracha-ubitogo-v-almaty/