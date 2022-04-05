Лжесотрудник банка выманил больше миллиона тенге у карагандинца

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34-летний житель Караганды стал жертвой мошенника. Мужчина лишился более миллиона тенге, поверив лжесотруднику банка, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

34-летний потерпевший обратился в УП Караганды, заявив что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил о якобы противоправных действиях неких лиц, пытавшихся снять денежные средства со счета заявителя.

Звонивший предложил "застраховать" счет, а потерпевший согласился. После "оформления", мужчина обнаружил, что "застрахованная" сумма в размере 1, 1 млн тенге оказалась на чужом счете.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 46-летний житель Нур-Султана. Мужчина дал признательные показания. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье "Мошенничество", подозреваемый проверяется на причастность к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963565-lzhesotrudnik-banka-vymanil-bolshe-milliona-tenge-u-karagandintsa/