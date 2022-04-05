"Около 10 человек избили братишку и напарника": напавших на сотрудников СТО ищут в Алматы

Кадр из видео: instagram.com/krispi_kazakhstan

Полицейские Алматы ищут напавших на сотрудников СТО. Видео нападения попало в Сеть, на кадрах видно, как в помещение заходят несколько человек и некоторые из них устраивают драку, передает корреспондент NUR.KZ.

В описании к видео, опубликованном в паблике krispi_kazakhstan, говорится о том, что инцидент произошел на одной из известных в городе СТО.

"Неизвестные, около 10 человек, избили моего братишку и его напарника. Приехал клиент, братишка оказывал ему услугу. Клиент разговаривал с ним грубо, в итоге словесная перепалка переросла в кулачную. Затем клиент привез с собой этих людей и они избили моего братишку и его напарника. Сказали, если заявишь, приедем, убьем. Братишка с травами ребер и головы в больнице", - рассказал автор публикации.

В Департаменте полиции города Алматы рассказали, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК и расследуется Управлением полиции Жетысуского района по территориальности.

С целью раскрытия данного преступления создана следственно-оперативная группа.

"Личности подозреваемых установлены. Их поимка – дело времени. Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на задержание виновных и их привлечения к ответственности", - резюмировал начальник Управления полиции Жетысуского района полковник полиции Дархан Мусанов.

Ход расследования данного уголовного дела взят на контроль прокуратурой Жетысуского района, отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963564-okolo-10-chelovek-izbili-bratishku-i-naparnika-napavshih-na-sotrudnikov-sto-ischut-v-almaty/