Мужчина вызвал наряд полиции после ссоры с пьяной женой в Актобе

Иллюстративное фото: pexels.com

36-летняя жительница Актобе выпивала с подругами в кафе. Когда в заведение приехал ее супруг, они поругались. После чего мужчина вызвал наряд полиции, а потом нетрезвая горожанка села за руль своего Lexus. Но ее задержали, передает "Диапазон".

После конфликта в кафе мужчина, раздосадованный поведением своей жены, вызвал наряд полиции.

Пьяную актюбинку доставили в вытрезвитель, а через некоторое время привезли обратно в заведение.

Автоледи не стала продолжать застолье, а села за руль своего Lexus и поехала домой. По пути ее остановил патруль из-за выключенных в темное время фар.

При проверке выяснилось, что молодую женщину ранее уже привлекали к ответственности за езду в пьяном виде и лишили водительских прав на 7 лет. Во второй раз на нее завели уголовное дело.

На днях был вынесен приговор. Горожанка получила 2,5 года ограничения свободы. В течение этого срока ей запретили посещать увеселительные заведения. Также она пожизненно лишена водительских прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963556-muzhchina-vyzval-naryad-politsii-posle-ssory-s-pyanoy-zhenoy-v-aktobe/