Психотропные препараты продавали в продуктовом магазине в Атырау

Задержанная. Фото: Polisia.kz

Жительницу Атырау задержали полицейские по подозрению в продаже психотропных препаратов, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 48-летняя горожанка занималась продажей психотропных препаратов в одном из продуктовых магазинов города. Подчеркивается, что у нее изъято 29 пластинок трамадола и 11 флаконов тропикамида.

Также установлено, что подозреваемая в январе допустила аналогичное правонарушение и привлекалась к ответственности за торговлю психотропными препаратами.

В настоящее время по данному факту ведется сбор документов.

Напомним, что не так давно КНБ ликвидировал международный наркоканал. 18 марта 2022 года в Шымкенте задержан мужчина, которого подозревают в причастности к поставкам крупных партий наркотиков в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963397-psihotropnye-preparaty-prodavali-v-produktovom-magazine-v-atyrau/