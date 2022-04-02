Еще одного таксиста ограбили в Алматы

Кадр из видео: ДП Алматы

В Алматы произошло очередное ограбление таксиста - один из пассажиров отобрал у водителя сотовый телефон и скрылся. На место происшествия оперативно выехали правоохранители. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале городского департамента полиции.

События разворачивались поздним вечером на пересечении проспекта Райымбека и улицы Назарбаева.

"Остановился возле "Саяхата". Пассажир вышел из машины, взял мой сотовый телефон и скрылся", - рассказывает потерпевший.

На место прибыл патрульный экипаж. Получив приметы подозреваемого, стражи порядка занялись проческой местности.

Мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и делал вид, что ничего не помнит. Отрицал свою причастность к произошедшему.

В деталях преступления теперь предстоит разобраться сотрудникам управления полиции Жетысуского района.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные напали на таксиста в Алматы, они ударили водителя ножом и забрали авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963211-esche-odnogo-taksista-ograbili-v-almaty/