Спецоперация "Смерч": участников транснациональной ОПГ осудили в Кокшетау

Оглашение приговора в Кокшетау. Фото: NUR.KZ/Сауле Кусаинова

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области рассмотрено уголовное дело в отношении шести казахстанцев и одного россиянина. Им были предъявлены обвинения по ряду уголовных статей, включая участие в транснациональной организованной группе, передает корреспондент NUR.KZ.

Подсудимым от 25 до 36 лет, они - жители Кокшетау, Степногорска, Нур-Султана и России. Задержаны были сотрудниками ДКНБ по Акмолинской области, которые разрабатывали операцию под названием "Смерч" почти два года.

Благодаря проведенным мероприятиям выявлено поступление из России синтетических наркотиков и создание подпольных лабораторий по их производству в Казахстане.

В ходе спецоперации изъяты наркотики на сумму около 552 млн тенге, автотранспорт стоимостью около 30 млн тенге, а также денежные средства в размере 10 тыс. долларов США и 1 млн тенге.

Суд установил, что в период с 2018 по 2020 годы обвиняемые незаконно приобретали наркотики на территории соседнего государства и сбывали их в Казахстане.

В результате их преступной деятельности только за год добыты, легализованы и выведены за рубеж на счета международного криминалитета в виде криптовалюты свыше 800 млн тенге.

Во время расследования установлены не только имена наркодилеров, но и водители грузовых машин, следующих из России в Казахстан с партиями незаконного груза. Они скрывали товар в бытовой технике и гироскутерах.

В рамках операции в Алматы выявлена деятельность нелегальных обменников криптовалюты, с использованием которых была организована легализация денежных средств, поступающих из интернета.

Суд признал подсудимых виновными по соответствующим эпизодам обвинения по следующим статьям УК РК:

264 ч.2 (Участие в транснациональной преступной организации);

286 ч.3 (Организация преступной группой незаконного перемещения через госграницу Казахстана прекурсоров в крупном размере);

297 ч.4 (Незаконные изготовление, хранение в целях сбыта психотропных веществ и их аналогов, совершенные в отношении психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов, преступной группой);

218 ч.3 (Вовлечение в законный оборот денег и иного имущества, полученных преступным путем);

296 ч.3 (Незаконное хранение аналога психотропного вещества в крупном размере без цели сбыта).

Четверо получили по 17 лет лишения свободы, трое - 15, 10 и 9 лет колонии. Также назначена конфискация имущества, добытого преступным путем, на общую сумму свыше 800 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963188-spetsoperatsiya-smerch-uchastnikov-transnatsionalnoy-opg-osudili-v-kokshetau/