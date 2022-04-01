Сырье для наркотиков на 150 млн тенге изъяли в Алматы (видео)

Изъятое сырье для производства наркотиков. Кадр из видео: polisia.kz

Из нарколаборатории в подвале одного из частных домой Алматы изъяли сырье для производства наркотических веществ на сумму 150 миллионов тенге, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

В полиции сообщили, что цех по производству синтетических наркотиков был ликвидирован в подвале одного из частных домов в микрорайоне Калкаман в Алматы.

Отмечается, что в октябре прошлого года этот дом снял молодой человек, который ежемесячно платил за аренду 300 тысяч тенге.

"В ходе санкционированного обыска были изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости с химическими веществами, колбы с жидкостями, электронные весы и другая атрибутика, использованная злоумышленниками при производстве синтетического психотропного вещества "мефедрон".

Ответственный за выпуск наркотиков – 23-летний гражданин О. Молодой человек с неоконченным медицинским образованием наладил производство наркотиков", – сообщил замначальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

Также он отметил, что в общей сложности из нарколаборатории было изъято несколько килограмм высушенных веществ различных цветов. Например, по словам полицейского, один пакет коричневого "зелья" весит около 160 грамм, а белого – 500 грамм.

"Это готовая продукция и ее должны были расфасовать по дозам. Все, что было найдено в подвале, в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде, направлено на судебно-химическую экспертизу", – подчеркнул Абильбеков.

Кроме того, сообщается, что полиция установила причастность к этому делу еще пятерых молодых людей, двое из которых – девушки 23 и 19 лет.

"Они приезжие из Туркестанской и Алматинской областей. В их задачи входила закладка готовых наркотиков. Подозреваемые взяты под стражу", – отметили в полиции.

По данным сотрудников полиции, подозреваемый гражданин О. сообщил, что он действовал по указанию куратора в Telegram, а компоненты приобретал через закладки на территории Талгарского района Алматинской области.

"За неделю он изготавливал около 2-3 килограмм синтетического наркотика, оплату еженедельно получал в биткоинах в размере 280 тысяч тенге.

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотическим веществом "a-PVP" общим весом свыше 4 килограмм, "мефедрон" – 312 грамм и 15 литров "тулуола" (прекурсор). Цена за сырье составляет 150 миллионов тенге", – резюмировал Берик Абильбеков.

Отмечается, что по данному делу ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963180-syre-dlya-narkotikov-na-150-mln-tenge-izyali-v-almaty-video/