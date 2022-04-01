Особо крупную партию "синтетики" изъяли у 21-летней девушки в Петропавловске (фото)

Наркотики. Фото: polisia.kz

Полицейские Петропавловска задержали 21-летнюю жительницу города, подозреваемую в сбыте "синтетики", передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, девушку задержали еще в начале февраля текущего года. У нее нашли и изъяли 8 полимерных свертков с психотропным веществом, известным в криминальной среде под названием "соль".

Общий вес изъятого — 4,81 грамма, что относится к особо крупному размеру.

Данный факт был зарегистрирован по части 3 статьи 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

В ходе следствия полицейские установили причастность задержанной к деятельности интернет-магазина по продаже "синтетики".

Сейчас она содержится под стражей.

Наркотики. Фото: polisia.kz

Как отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев, задержанная состоит на учете в наркологии с 2018 года, а также неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

"В 2019 году была лишена родительских прав, с тех пор не делала попытки вернуть малолетнего ребенка. Согласно санкции части 3 статьи 297 УК РК, ей грозит до 15 лет лишения свободы", — добавил Басыбаев.

Все материалы уголовного дела полицейские передали в суд.

Также указывается, что с начала года в СКО зарегистрировали уже 14 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 16 килограмм различных наркотических веществ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963147-osobo-krupnuyu-partiyu-sintetiki-izyali-u-21-letney-devushki-v-petropavlovske-foto/