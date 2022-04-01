Казахстанца обманули, пообещав аннулировать его выплаты по алиментам

Иллюстративное фото: Igor Vershinsky / Getty Images

Житель Туркестанской области обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, в августе минувшего года его обманул неизвестный мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.

Как рассказал заявитель сотрудникам Казыгуртского РОП, неизвестный представился ему судебным исполнителем и пообещал аннулировать выплаты потерпевшего по алиментам.

За свои "услуги" мужчина взял 300 тысяч тенге, однако за прошедшее время не выполнил обещанного, а также не вернул деньги.

Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК ("Мошенничество"). В отделе полиции создали следственно-оперативную группу, которая приступила к розыску подозреваемого и выяснению всех обстоятельств.

В итоге стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель.

Досудебное расследование продолжается. Следствие проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Полицейские Туркестанской области попросили казахстанцев быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963137-kazahstantsa-obmanuli-poobeschav-annulirovat-ego-vyplaty-po-alimentam/