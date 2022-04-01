Казахстанца обманули, пообещав аннулировать его выплаты по алиментам
Житель Туркестанской области обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшего, в августе минувшего года его обманул неизвестный мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.
Как рассказал заявитель сотрудникам Казыгуртского РОП, неизвестный представился ему судебным исполнителем и пообещал аннулировать выплаты потерпевшего по алиментам.
За свои "услуги" мужчина взял 300 тысяч тенге, однако за прошедшее время не выполнил обещанного, а также не вернул деньги.
Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК ("Мошенничество"). В отделе полиции создали следственно-оперативную группу, которая приступила к розыску подозреваемого и выяснению всех обстоятельств.
В итоге стражи порядка нашли и задержали подозреваемого. Им оказался безработный местный житель.
Досудебное расследование продолжается. Следствие проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Полицейские Туркестанской области попросили казахстанцев быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963137-kazahstantsa-obmanuli-poobeschav-annulirovat-ego-vyplaty-po-alimentam/