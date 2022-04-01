Иностранца с фальшивыми документами задержали в аэропорту Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

28 марта в аэропорту Алматы был задержан иностранный гражданин с поддельными документами. Выяснилось, что он незаконно находился в Казахстане с 2017 года. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Комитета нацбезопасности РК.

Мужчина был задержан на паспортном контроле при регистрации на рейс Алматы - Тбилиси.

"В ходе опросных мероприятий выяснено, что данное лицо с 2017 года незаконно находилось на территории Казахстана. Во избежание наказания приобрел подложный документ с измененными установочными данными", - сообщили в комитете.

Уточняется, что в действиях иностранца усматриваются нарушения по статье 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" и статье 430 УК РК "Неисполнение приговора суда или судебного акта либо исполнительного документа".

Материалы переданы в органы полиции.

Фото: Facebook / Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963087-inostrantsa-s-falshivymi-dokumentami-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/