Жительница Усть-Каменогорска избила мужа
Жительница Усть-Каменогорска нанесла несколько ударов своему гражданскому мужу кулаком по голове. В отношении женщины вынесено защитное предписание, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городское управление полиции.
На пульт "102" Ульбинского ОП Усть-Каменогорска поступил звонок от фельдшера скорой медицинской помощи с сообщением о том, что к ним обратился 44-летний местный житель с ушибленной раной надбровной дуги справа.
Стражам порядка пострадавший рассказал, что между ним и его сожительницей в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора.
В результате чего гражданская жена нанесла ему несколько ударов кулаком по голове.
В отношении 53-летней жительницы Усть-Каменогорска вынесено защитное предписание.
Напомним, недавно сообщалось, что другой житель города угнал и разбил два автомобиля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962985-zhitelnitsa-ust-kamenogorska-izbila-muzha-po-golove/