11 килограмм марихуаны нашли в кабинете английского языка в Семее

Найденный наркотик. Фото: polisia.kz

В начале марта в одном из образовательных центров города Семея нашли 11 килограмм марихуаны. Полицейские задержали подозреваемого, сообщается на странице официального медиа-портала МВД РК Polisia.kz.

В кабинете английского языка одного из образовательных центров Семея полицейские обнаружили пакет с 11 килограммами марихуаны.

Там же был задержан 36-летний житель города Алматы, которого подозревают в хранении наркотического вещества.

"Был проведен обыск учебного помещения, в ходе которого на полу за столом была изъята картонная коробка, где находился полиэтиленовый сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения", – сообщили полицейские.

По данным МВД, экспертиза показала, что изъятое вещество является высушенной марихуаной. Общий вес "травы" превышает 11 килограмм.

Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование согласно части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

В полиции отметили, что наказанием по данной статье предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962920-11-kilogramm-marihuany-nashli-v-kabinete-angliyskogo-yazyka-v-semee/