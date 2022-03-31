Собака учуяла крупную партию наркотиков в автомобиле в Алматинской области

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Полицейским удалось задержать предполагаемого наркокурьера, который, как считает полиция, перевозил крупную партию марихуаны из Тараза в Алматы. На автомобиль подозреваемого указала служебная собака, сообщили в официальном Instagram-аккаунте ДП Алматинской области.

В Алматинской области был задержан 53-летний житель Тараза, в машине которого обнаружилась крупная партия марихуаны. Как считает следствие, мужчина перевозил наркотические средства из Тараза в Алматы.

Сообщается, что спецоперация проводилась в Карасайском районе.

В понедельник, 28 марта, в поселке Жибек Жолы полицейские остановили автомобиль Daewoo Nexia, в нем служебно-розыскная собака по кличке Актос учуяла наркотики.

По данным полиции, в багажнике остановленной машины обнаружилось два мешка с марихуаной, общим весом более 27 килограммов. Полицейские установили, что партия направлялась из Тараза в Алматы.

По данному факту было заведено уголовное дело, согласно части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере".

Задержанный мужчина на данный момент находится под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962875-sobaka-uchuyala-krupnuyu-partiyu-narkotikov-v-avtomobile-v-almatinskoy-oblasti/