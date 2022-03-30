КНБ ликвидировал международный наркоканал

Фото: КНБ РК

18 марта 2022 года в Шымкенте задержан мужчина, которого подозревают в причастности к поставкам крупных партий наркотиков в Казахстан. О ликвидации международного канала сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Во время следственных мероприятий из незаконного оборота изъято более 10 килограммов высококачественного афганского гашиша.

Предварительная стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет более 50 млн тенге.

Фото: КНБ РК

Материал досудебного расследования зарегистрирован по ч.3 ст.297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале и марте 2022 года сотрудники КНБ провели ряд мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. Кроме того, в некоторых регионах Казахстана провели задержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962819-knb-likvidiroval-mezhdunarodnyy-narkokanal/