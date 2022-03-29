Двойное убийство произошло на глазах у ребенка в Кокшетау

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В Кокшетау произошло двойное убийство на глазах у ребенка. В настоящее время преступник осужден. Он отбывает свое наказание в местах лишения свободы. Жительница города поблагодарила полицейских, которые раскрыли уголовное дело по факту жестокой расправы над ее матерью и сестрой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

В тот роковой день злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения пришел к потерпевшим, нанес беззащитным женщинам множество телесных повреждений и ножевых ранений, жестоко расправившись с ними в квартире и подъезде многоэтажного дома.

Жертвам преступления на момент гибели было 37 и 68 лет. Кроме того, свидетелем ужасающей сцены стала малолетняя дочь одной из женщин.

Сразу после совершения хладнокровной расправы преступник скрылся. Понадобилось много времени на полное выяснение всех обстоятельств случившегося.

Но правоохранителям удалось доказать причастность мужчины к совершению двойного убийства.

Его объявляли в международный розыск. Нашли злоумышленника спустя более 20 лет на территории соседнего государства, где он скрывался под чужим именем и даже создал семью.

Кокшетауские следователи ходатайствовали о его экстрадиции. Сейчас мужчина отбывает заслуженное наказание.

Родственница погибших поблагодарила стражей порядка за кропотливую работу и профессионализм при расследовании убийства ее матери и сестры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962639-dvoynoe-ubiystvo-proizoshlo-na-glazah-u-rebenka-v-kokshetau/