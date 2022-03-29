Женщину, сбросившую трехлетнюю дочь в вольер к медведю, признали психически больной

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Пресс-секретарь генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов сообщил в Telegram, что судебно-психиатрическая экспертиза признала психически больной мать, сбросившую в вольер к медведю трехлетнюю дочь.

"Судебно-психиатрическая и психологическая экспертиза показала, что женщина на протяжении жизни страдает психическим заболеванием и не способна давать правильные показания на следствии и в суде, если она психически больна", - говорится в сообщении.

Также в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент случился 28 января в Ташкентском зоопарке. Из-за падения с пятиметровой высоты у ребенка были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Тогда медведь не стал нападать на девочку. Вскоре после выписки из больницы ее передали под опеку родственникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962624-zhenschinu-sbrosivshuyu-trehletnyuyu-doch-v-voler-k-medvedyu-priznali-psihicheski-bolnoy/