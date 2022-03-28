Павлодарец рассказал, как сбывал поддельные доллары в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жителя Павлодара осудили за распространение поддельных долларовых банкнот. Он рассказал о том, как начал совершать преступления, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал фильшивомонетчик, в 2019 году он находился на отдыхе в Турции. Там один из знакомых дал ему поддельные 50 долларов США.

Вернувшись в Казахстан, мужчина смог беспрепятственно потратить эти деньги. В этот момент, как описали в полиции, он понял, что купюры очень схожи с настоящими, так как в обменном пункте подделку приняли без опасений.

Молодой павлодарец признался, что увидел в этом способ "заработка".

Через мессенджеры осужденный вновь приобрел у неустановленного полицией лица, проживающего в Турции, поддельные банкноты номиналом 50 долларов США.

Так, за период с 2019 по 2021 год они вывозили из Турецкой Республики фальшивые деньги, которые меняли на тенге в обменных пунктах города Нур-Султан, а также в городе Бишкек Кыргызской Республики.

Тем не менее, в прошлом году павлодарца осудили на 5 лет условно.

Как указал начальник службы пробации города Павлодар Асет Мынжасаров, сейчас фальшивомонетчик состоит на учете в местной службе пробации.

"Еженедельно приходит на регистрацию в службу пробации, трудоустроен. Кроме того, с ним регулярно проводятся профилактические беседы", – добавил Мынжасаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962482-pavlodarets-rasskazal-kak-sbyval-poddelnye-dollary-v-kazahstane/