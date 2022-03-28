Террористы ИГ взяли на себя ответственность за вооруженное нападение в городе Израиля

Нападение террористов в городе Хадера. Кадр из видео: Twitter/I24 News English

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) взяла на себя ответственность за стрельбу в израильском городе, передает Times of Israel.

В воскресенье вечером двое террористов совершили вооруженное нападение на израильский город Хадера. В результате погибли два человека. Еще несколько ранены.

Министр внутренней безопасности Омер Барлев заявил, что нападавшие были террористами ИГ (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран).

"Это очень серьезное нападение. Мы говорим о террористах, принадлежащих к "Исламскому государству", - сказал он.

Позже организация взяла на себя ответственность за произошедшее.

"Два сотрудника еврейской (государственной) полиции были убиты, а другие получили ранения в результате атаки десантников с эффектом погружения", - говорится в заявлении ИГ.

Как оказалось, стрелявшими оказались жители Умм-эль-Фахма Айман и Ибрагим Игбария, которые приходились друг другу двоюродными братьями. В местной полиции говорят, что они прибыли на место преступления в воскресенье вечером с шестью ножами, тремя пистолетами и 1100 патронами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962383-terroristy-ig-vzyali-na-sebya-otvetstvennost-za-vooruzhennoe-napadenie-v-gorode-izrailya/