Житель ВКО разбил два угнанных автомобиля (фото)

Фото: ДП ВКО

Двое жителей Восточно-Казахстанской области обратились в полицию и заявили об угоне своих автомобилей. В итоге машины нашли разбитыми. Был задержан подозреваемый, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, в начале марта в дежурную часть ОП Уланского района обратился местный житель. Он сообщил, что был угнан его автомобиль Toyota, припаркованный во дворе дома.

В тот же день поступило заявление от еще одного автовладельца. На этот раз жертвой преступления стал житель села Бозанбай Уланского района, который лишился машины Chevrolet.

Фото: ДП ВКО

Стражи порядка приступили к поиску серийного угонщика. Был объявлен план "Перехват".

Оба автомобиля нашли. Один из них злоумышленник опрокинул и бросил на трассе Усть-Каменогорск - Самарское. Вторая машина была обнаружена в нерабочем состоянии на территории села Бозанбай.

Фото: ДП ВКО

Подозреваемый задержан. Им оказался 28-летний житель Усть-Каменогорска. В отношении него проводится досудебное расследование по ст.200 ч.1 УК РК (Угон).

Фото: ДП ВКО

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962358-zhitel-vko-razbil-dva-ugnannyh-avtomobilya-foto/