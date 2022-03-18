КНБ задержал группу мужчин с рогами сайги на 1,5 млрд тенге

Фото: КНБ РК

15 марта сотрудники ДКНБ по Кызылординской области и Байконуру задержали двоих мужчин при попытке сбыта запрещенных дериватов животного, передает официальный сайт КНБ РК.

В ходе процессуальных действий изъяты рога сайги в количестве 641 штука общим весом 160 кг.

По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от преступной деятельности оценивается в 1,5 млрд тенге.

Фото: КНБ РК

С санкции суда подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что КНБ задержал преступную группу в Атырау. У них изъяли более 61 кг марихуаны, стоимость которой на "черном рынке" оценивается в сумму свыше 60 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961524-knb-zaderzhal-gruppu-muzhchin-s-rogami-saygi-na-15-mlrd-tenge/