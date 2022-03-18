Обвиняемый в убийстве пятерых человек алматинский стрелок отказался от суда присяжных

Фото с места событий: NUR.KZ / Петр Карандашов

Алматинский стрелок, обвиняемый в убийстве пятерых человек, двое из которых были полицейскими, отказался от рассмотрения дела судом присяжных, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Главное судебное разбирательство по делу И. Д. назначено на 29 марта, 10:00. Сообщается, что процесс будет проходить в онлайн-режиме.

Сегодня же прошло предварительное слушание по делу в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Стоит отметить, что мужчине грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Сам инцидент произошел 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем".

В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961523-obvinyaemyy-v-ubiystve-pyateryh-chelovek-almatinskiy-strelok-otkazalsya-ot-suda-prisyazhnyh/