Отец развращал 13-летнюю дочь в Актобе

Иллюстративное фото: pexels.com

Мужчину осудили за развращение 13-летней дочери. Об этом сообщил прокурор района Алматы в Актобе Жасулан Даулембаев на своей официальной странице в Facebook.

По словам Жасулана Даулембаева, прокуратурой района Алматы в Актобе составлен обвинительный акт и в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в развращении своей малолетней дочери.

"Мужчина, ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы, после освобождения совершал развратные действия в отношении 13-летней дочери в отсутствие других членов семьи", - отметил прокурор.

В итоге суд согласился с мнением гособвинителя, признал актюбинца виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы, которые он должен провести в учреждении чрезвычайной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961395-otets-razvraschal-13-letnyuyu-doch-v-aktobe/