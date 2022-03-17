Руководитель мебельной компании в Алматы задержан по подозрению в мошенничестве

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Алматинские полицейские задержали подозреваемого в мошеннических действиях руководителя одной из мебельных фирм города, сообщил в своем официальном Instagram замначальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

Дело по фактам мошенничества находится в производстве следственного управления ДП Алматы.

Согласно материалам расследования, директор и сотрудники фирмы Safari Mebel размещали рекламу своей деятельности в социальной сети, привлекали клиентов, делали замеры на определенный заказ, получали предоплату, а также заключали договоры на изготовление и установку корпусной мебели, однако не выполняли своих обязательств.

Обманутые граждане не получали от исполнителей заказанной мебели, оплаченную сумму им тоже не возвращали.

Как отметили в полиции, подозреваемые делали замеры, чтобы войти в доверие и усыпить бдительность клиентов. Реальной возможности производства мебели они не имели, утверждают стражи порядка.

Жертвами обмана стали более 30 человек. Гражданам был нанесен ущерб на сумму более 32 млн тенге.

В данный момент руководитель Safari Mebel задержан, проводятся следственные действия, подчеркнул Абдрахманов.

"Если вы пострадали от преступных действий указанных лиц, прошу связаться с нами по телефонам: 8 777 250 68 37 — Ергали Ибраимов и 8 701 624 28 24 — Кайрат Касымбаев", - обратились полицейские к потерпевшим.

Напомним, что пострадавших от деятельности компании Safari Mebel полицейские Алматы ищут уже несколько месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961325-rukovoditel-mebelnoy-kompanii-v-almaty-zaderzhan-po-podozreniyu-v-moshennichestve/