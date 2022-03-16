Похитила цветы и продала их прохожим: уборщицу уличили в краже в Нур-Султане

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В одном из жилых комплексов Нур-Султана произошла необычная кража – были похищены декоративные цветы из фойе здания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

В полиции сообщили, что бывшая сотрудница ЖК "Австрийский квартал" подозревается в совершении кражи.

По версии правоохранителей, 56-летняя женщина, убиравшая квартиры по найму, похитила декоративные цветы из фойе здания. Сообщается, что, выходя из ЖК, она похитила три цветка стоимостью 32 тысячи тенге, а затем продала их случайным людям по 2 тысячи тенге за штуку.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана. Подозреваемая дала признательные показания", – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Сейчас, по данным полиции, проверяется причастность задержанной к аналогичным преступлениям, совершенным ранее на территории города.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961077-pohitila-tsvety-i-prodala-ih-prohozhim-uborschitsu-ulichili-v-krazhe-v-nur-sultane/