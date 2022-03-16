ООН назвала общее количество жертв среди гражданских с начала войны в Украине

Украинские беженцы в Польше. Фото: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека на официальном сайте сообщило общее количество жертв среди гражданского населения с начала войны в Украине.

По состоянию на 15 марта, был убит 691 мирный гражданин. Это 135 мужчин, 99 женщин, 18 детей. А также еще 30 детей и 409 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Ранено 1143 человека.

"Большинство зафиксированных смертельных случаев среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что количество смертей может быть намного выше. Так как в некоторых районах страны ведутся интенсивные боевые действия, поэтому многие сообщения ожидают подтверждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961043-oon-nazvala-obschee-kolichestvo-zhertv-sredi-grazhdanskih-s-nachala-voyny-v-ukraine/