Мужчину забили до смерти в Алматинской области

Допрос подозреваемого. Кадр из видео: instagram.com/police_almobl

В Ескельдинском районе 13 марта в одном из частных домов было обнаружено тело 65-летнего мужчины. Подозреваемый в жестоком избиении задержан и помещен под стражу. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

На теле найденного в частном доме пенсионера были заметны явные признаки жестоких побоев.

"В качестве подозреваемого задержан 40-летний житель Талдыкоргана. Он уже дал признательные показания в совершении особо тяжкого преступления. В уголовном деле также имеются показания свидетелей", - сообщил заместитель начальника Ескельдинской районной полиции Айдос Есимбеков.

Стражи порядка установили, что во время распития алкоголя между двумя участниками застолья возникла ссора, которая вскоре переросла в драку. В итоге один из мужчин скончался.

По данному факту назначены необходимые экспертизы. Расследование проводится по ч.3 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960990-muzhchinu-zabili-do-smerti-v-almatinskoy-oblasti/