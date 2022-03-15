Спецоперацию в трех регионах Казахстана провел КНБ. Задержаны предполагаемые мошенники

Фото: пресс-служба КНБ

Предпринимателя пытались обмануть на внушительную сумму денег, обещая руководящую должность в госструктурах. Подозреваемых в мошенничестве задержали сотрудники полиции Нур-Султана, совместно с сотрудниками КНБ. Об этом сообщили на официальном сайте Комитета национальной безопасности.

Сообщается, что Комитетом национальной безопасности, совместно с департаментами полиции Нур-Султана, а также КНБ по Актюбинской и Карагандинской областям, были задержаны несколько человек, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

В КНБ считают, что подозреваемые представлялись сотрудниками государственных органов. Находясь под протекцией высокопоставленных должностных лиц, они предлагали предпринимателю решить вопрос о его назначении на руководящую должность в одной из госструктур. Сообщается, что стоимость такой "услуги" была оценена в 1,5 млн долларов США.

"Ими использовались арендованные автомашины "премиум-класса" и проводились встречи в элитных заведениях столицы в сопровождении нанятой охраны", – отметили в пресс-службе КНБ.

Как рассказали в Комитете нацбезопасности, 4 марта, при передаче части денежных средств в размере 30 млн тенге, были задержаны трое предполагаемых участников группировки в Нур-Султане, и еще двое – в Актобе и Балхаше.

По сообщению ведомства, сейчас по этому делу ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960889-moshenniki-obeschali-kazahstanskomu-predprinimatelyu-gosdolzhnost-za-15-mln-dollarov/