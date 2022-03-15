Корреспондент Госдепартамента США был ранен во время освещения событий в Украине

Бенджамин Холл. Кадр из видео: YouTube/LiveNOW from Fox

Британский журналист, который также работает на Fox News, был ранен на территории Украины во время инцидента за пределами Киева, передает Би-би-си.

В минувший понедельник советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что 39-летний Бенджамин Холл находится в тяжелом состоянии. Также генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что журналист находится под наблюдением врачей.

По словам Геращенко, съемочная группа, включая Холла, вероятно попала под "минометный или артиллерийский обстрел", когда они направлялись в сторону города Ирпень под Киевом.

"Это серьезное напоминание для всех журналистов, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы донести новости из зоны боевых действий", - заявила гендиректор Fox News Сюзанна Скотт.

А в пресс-службе Госдепартамента США "пришли в ужас", когда узнали о ранении Холла.

Напомним, ранее в Украине был убит американский журналист Брент Рено. Позже издание Time подтвердило, что Рено работал на них.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960754-korrespondent-gosdepartamenta-ssha-byl-ranen-vo-vremya-osvescheniya-sobytiy-v-ukraine/