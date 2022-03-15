Алматинец вышел в магазин и получил удар ножом в спину

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В Алматы молодому человеку нанесли несколько ножевых ранений в уличной потасовке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента полиции города Алматы.

Драка, в результате которой человек получил ножевые ранения, произошла в микрорайоне Дархан города Алматы.

Как сообщили полицейские, 20-летний житель города вышел в магазин, находившийся в нескольких метрах от его дома. В этот момент, по данным полиции, произошла некая потасовка, в результате которой пострадавший получил два ножевых ранения в область спины и в ногу.

Сообщается, что молодого человека госпитализировали в областную больницу с двумя колотыми ранами.

Также в пресс-службе МВД сообщили, что был задержан подозреваемый, но свою вину он не признает и утверждает, что участия в драке не принимал. Тем не менее, очевидцы рассказывают, что 35-летний задержанный участвовал в потасовке, а нож якобы спрятал у себя дома перед приездом полиции.

В алматинской полиции отметили, что по данному факту было заведено уголовное дело. О подробностях же происшествия расскажет потерпевший, когда сможет давать показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960732-almatinets-vyshel-v-magazin-i-poluchil-udar-nozhom-v-spinu/