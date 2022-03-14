Сбежавшего из колонии в Кыргызстане мужчину задержали в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Павлодаре задержан мужчина, сбежавший из колонии в Кыргызстане. Также в Экибастузе поймали разыскиваемого за изнасилование, которое произошло еще в 2012 году в России, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

С начала ОПМ "Розыск" в Павлодарской области установлено местонахождение 10 уголовных преступников, шестеро из которых совершили свои незаконные деяния на территории России.

Например, в Экибастузе задержан 33-летний мужчина, разыскиваемый с августа 2012 года за изнасилование в Омской области.

В другом случае правоохранители в Павлодаре нашли казахстанца, уроженца Жамбылской области, который в 2002 году, отбывая наказание в Кыргызстане, совершил побег из колонии-поселения.

Обо всех этих лицах переданы сообщения инициаторам розыска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960627-sbezhavshego-iz-kolonii-v-kyrgyzstane-muzhchinu-zaderzhali-v-pavlodare/