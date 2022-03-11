400 млн тенге похитили из бюджета в Уральске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Уральске был выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 399 млн тенге. В итоге два человека предстали перед судом. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Участниками уголовного дела стали директор филиала АО "Электромонтаж" Сарсенбаев и заместитель руководителя отдела строительства Уральска Исманов.

Следствием установлено, что деньги, предназначенные для проведения работ по электроснабжению жилого района, были похищены.

Приговором суда оба подозреваемых были осуждены.

Сообщается, что заместитель руководителя городского отдела строительства Исманов по ч.2 ст.371 УК РК (Халатность, повлекшая тяжкие последствия) получил 2 года ограничения свободы с дальнейшим лишением права занимать руководящие должности в государственных органах.

В АФМ отметили, что сумма ущерба полностью возмещена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960294-400-mln-tenge-pohitili-iz-byudzheta-v-uralske/