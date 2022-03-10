Фальшивые авиабилеты продавала "сотрудница турфирмы" в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько жителей Алматы купили авиабилеты у мошенницы и лишь у стойки регистрации узнали, что их нет в списках пассажиров рейса. Полиция уже установила подозреваемую, передает официальный медиа-портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию обратилось 12 человек. Все они купили билеты у женщины, представившейся сотрудницей туристической фирмы, а в день вылета, прибыв в аэропорт, узнали, что в списках пассажиров их нет.

Отмечается, что мошенница брала с доверчивых горожан деньги за билет и выдавала им фальшивый талон-подтверждение покупки.

"В действительности сделка была фиктивной, никто не собирался обеспечивать пассажира реальными билетами. Клиент понимал это только в аэропорту в день вылета, когда у стойки регистрации узнавал, что его нет в списках пассажиров указанного рейса", - рассказали в полиции.

Подозреваемая уже установлена. Ею оказалась 36-летняя ранее несудимая алматинка.

По версии следствия, мошенничеством женщина занималась с января 2020 по октябрь 2021 года через интернет.

В отношении алматинки возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Сейчас полиция проверяет причастность подозреваемой к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959981-falshivye-aviabilety-prodavala-sotrudnitsa-turfirmy-v-almaty/