80 тонн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Кыргызстан (фото)
На границе с Кыргызстаном казахстанские пограничники остановили два грузовика, в которых обнаружили спрятанные цистерны. Об этом сообщается на официальном сайте Погранслужбы КНБ Казахстана.
Как сообщили в КНБ, 6 марта в автомобильном пункте пропуска "Карасу" в Жамбылской области был предотвращен вывоз из Казахстана 80 тонн бензина марки "АИ-92".
На казахстанско-кыргызском участке границы пограничники остановили два грузовика, в которых оказались спрятаны цистерны с горючим.
Указывается, что организаторы пытались спрятать емкости с ГСМ среди мешков "цемента". При внешнем осмотре цистерны были обложены мешками с опилками.
При этом по товаросопроводительным документам груз оформлен как "сборный".
Задержанное топливо передали в подразделение ДГД по Жамбылской области.
В Пограничной службе напомнили, что в настоящее время действует запрет на вывоз с территории РК бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959603-pogranichniki-predotvratili-nezakonnyy-vyvoz-80-tonn-benzina-iz-kazahstana-foto/