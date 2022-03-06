80 тонн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Кыргызстан (фото)

Цистерна. Фото: КНБ РК

На границе с Кыргызстаном казахстанские пограничники остановили два грузовика, в которых обнаружили спрятанные цистерны. Об этом сообщается на официальном сайте Погранслужбы КНБ Казахстана.

Как сообщили в КНБ, 6 марта в автомобильном пункте пропуска "Карасу" в Жамбылской области был предотвращен вывоз из Казахстана 80 тонн бензина марки "АИ-92".

На казахстанско-кыргызском участке границы пограничники остановили два грузовика, в которых оказались спрятаны цистерны с горючим.

Цистерна. Фото: КНБ РК

Указывается, что организаторы пытались спрятать емкости с ГСМ среди мешков "цемента". При внешнем осмотре цистерны были обложены мешками с опилками.

При этом по товаросопроводительным документам груз оформлен как "сборный".

Задержанное топливо передали в подразделение ДГД по Жамбылской области.

Цистерна с топливом. Фото: КНБ РК

В Пограничной службе напомнили, что в настоящее время действует запрет на вывоз с территории РК бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959603-pogranichniki-predotvratili-nezakonnyy-vyvoz-80-tonn-benzina-iz-kazahstana-foto/