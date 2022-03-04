Еще одну майнинговую ферму выявили в промзоне в Нур-Султане (видео)

Оборудование. Кадр из видео: АФМ РК

Столичным департаментом агентства РК по финансовому мониторингу совместно с ДКНБ на территории промышленной зоны выявлена майнинговая ферма, сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

4 вида цифрового оборудования для майнинга (ANTMINER E3, WHATSMINER M20S, ANTMINER T17, ANTMINER L3+) в количестве 1170 единиц нашли сотрудники агентства в ходе осмотра трех морских контейнеров на территории промзоны.

В денежном выражении предварительный размер добытой криптовалюты составляет около 2,5 млн долларов США, отметили в АФМ.

По данному факту начато расследование по статье "Незаконное предпринимательство" УК РК.

Напомним, на днях майнинговую ферму на территории одной из промбаз выявили в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959341-esche-odnu-mayningovuyu-fermu-vyyavili-v-promzone-v-nur-sultane-video/