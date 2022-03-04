1800 жителей ЗКО заявили в полицию на "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"

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В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили новые подробности по делу финансовой пирамиды, от которой пострадали порядка 17 тысяч человек по всей стране. Сейчас оно рассматривается в суде, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДП региона сообщили, что по сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ" с заявлениями в полицию обратились 1800 жителей Западно-Казахстанской области. Ущерб они оценили в сумму более 2 миллиардов тенге.

"Из-за большого объема дело было передано в следственный департамент МВД РК. По Казахстану пострадали порядка 17 тысяч человек, общая сумма ущерба составила 30 миллиардов тенге.

В данное время суду преданы 48 подозреваемых, 6 человек объявлены в межгосударственный розыск. Уголовное дело рассматривается судом Актобе", - сообщил начальник следственного управления департамента полиции ЗКО Махамбет Темирбаев.

Деятельность организаций была развернута в 2018 году в Актюбинской области. Менее чем через год в Казахстане уже действовала сеть филиалов.

После обращений потерпевших в правоохранительные органы было задержано 15 региональных директоров.

Деяния подозреваемых квалифицированы по двум статьям УК РК: 217 (Создание и руководство финансовой пирамидой) и 262 (Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней).

Напомним, суд по этому громкому делу начался еще летом 2021 года в Актобе. Он продолжается до сих пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959336-1800-zhiteley-zko-zayavili-v-politsiyu-na-garant-24-estate-lombard-i-vygodnyy-zaym/