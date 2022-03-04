Жезказганец с друзьями ворвался в квартиру соперника после конфликта из-за женщины

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Ревнивец вместе с друзьями ворвался в квартиру соперника в Жезказгане, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

1 марта в полицию обратился 28-летний житель Жезказгана. Он сообщил, что в ночное время в его квартиру незаконно вторглись некие лица.

Троих мужчин в возрасте от 35 до 42 лет задержали по "горячим следам".

Выяснилось, что у заявителя с одним из них возник конфликт из-за женщины. Последний, подговорив приятелей, пришел домой к сопернику, чтобы решить этот вопрос.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.149 УК РК "Нарушение неприкосновенности жилища". Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959329-zhezkazganets-s-druzyami-vorvalsya-v-kvartiru-sopernika-posle-konflikta-iz-za-zhenschiny/