Госслужба Украины по ЧС сообщила о возгорании резервуаров с топливом в Чернигове

Взрыв в Чернигове. Фото: Telegram

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила в своем Telegram о возгорании резервуаров с дизельным топливом в Чернигове.

Инцидент произошел 3 марта в 08:10 часов по местному времени (12:10 часов по Нур-Султану).

"При обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью пять тыс. м куб. дизельного горючего", - говорится в сообщении службы.

Ситуация о погибших или пострадавших в ходе инцидента выясняется.

Работы на месте взрыва проводились совместно с местными жителями.

Ранее в результате падения снаряда под Киевом загорелась крупная нефтебаза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959107-gossluzhba-ukrainy-po-chs-soobschila-o-vozgoranii-rezervuarov-s-toplivom-v-chernigove/