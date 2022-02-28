Задержанные за создание финпирамиды супруги привлекли 1,3 млрд тенге казахстанцев

Фото: АФМ РК

Подробности дела в отношении супругов, задержанных за создание финансовой пирамиды, раскрыло Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Территориальным департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге 2000 вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества путем предоставления беспроцентных займов.

При этом учредители кооператива не имели отношения к его регистрации и финансово-хозяйственной деятельности, никакие документы никогда не подписывали. Деятельность осуществлялась в нарушение законодательства.

"С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамиды обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.

С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива", - сообщили в АФМ.

Двоим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Департаментами по Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов.

При координации прокуратуры проводятся следственные действия по сбору доказательств, а также поиску выведенных подозреваемыми активов.

"Если вы стали жертвой финансовой пирамиды "Потребительский кооператив Елимай", просим незамедлительно обратиться по телефону доверия АФМ: +7 (7172) 708-478", - обратились в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматинской области супругов обвинили в создании финансовой пирамиды и объявили в розыск. Позже стало известно, что семейная пара задержана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958441-zaderzhannye-za-sozdanie-finpiramidy-suprugi-privlekli-13-mlrd-tenge-kazahstantsev/