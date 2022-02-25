Мэр Киева Кличко сообщил о раненых в результате падения снаряда на 9-этажный жилой дом

Горящая многоэтажка в Киеве. Фото: Telegram/УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех раненых в результате падения снаряда на жилой дом. Один из них находится в тяжелом состоянии, передает УНИАН.

Помимо этого есть угроза обрушения девятиэтажного дома.

Во время падения снаряда загорелись с четвертого по девятый этаж. На место выехали спасатели.

Сообщили, что над Киевом системы ПВО сбили летальный аппарат.

Напомним, СМИ рассказали о взрывах в украинской столице с разницей в несколько секунд. Очевидцы заявили, что было примерно шесть взрывов.

Официальные лица сообщили об ударах крылатыми или баллистическими ракетами.

Ранее советник офиса президента Украины предупредил украинцев о новых ударах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957887-mer-kieva-klichko-soobschil-o-ranenyh-v-rezultate-padeniya-snaryada-na-9-etazhnyy-zhiloy-dom/