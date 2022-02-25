Горящие обломки упали на жилые кварталы, в Киеве горит 9-этажный дом

Момент падения снаряда в Киеве. Кадр из видео: Telegram/УНИАН

Во время взрывов в украинской столице загорелся девятиэтажный жилой дом, передает УНИАН.

Загорелись с четвертого по девятый этаж. О жертвах не сообщается. На место выехали спасатели.

Ранее стало известно, что над Киевом системы ПВО сбили летательный аппарат.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

На месте падения снаряда специалисты обнаружили детали объекта.

СМИ сообщили о взрывах в украинской столице с разницей в несколько секунд. Очевидцы сообщили примерно о шести взрывах. Официальные лица сообщили об ударах крылатыми или баллистическими ракетами.

Ранее советник офиса президента Украины предупредил украинцев о новых ударах.

С последними новостями по ситуации в Украине можно ознакомиться здесь>>>

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957873-goryaschie-oblomki-upali-na-zhilye-kvartaly-v-kieve-gorit-9-etazhnyy-dom/