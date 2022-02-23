Чиновницу обвинили в попытке получения 5 млн тенге от школы в Туркестанской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Руководитель отдела по лицензированию образовательной деятельности департамента по контролю в сфере образования Туркестанской области Мадина Абикешева привлекается к уголовной ответственности по обвинению в покушении на получение взятки в крупном размере, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Туркестанский городской суд.

В постановлении указывается, что чиновница пыталась получить деньги от частной школы-гимназии. Сумма составляла 5 миллионов тенге.

За это она обещала учебному заведению выдать лицензию на образовательную деятельность.

По заявлению потерпевшей стороны руководитель отдела была задержана.

Уголовное дело расследовала Антикоррупционная служба по Туркестанской области. После чего оно было направлено на рассмотрение в суд Туркестана.

Однако председательствующий по делу судья при ходатайстве защитников обвиняемой установил, что местом преступления являлся Абайский район Шымкента. В связи с этим дело направлено в Туркестанский областной суд для уточнения подсудности.

Чиновница находится под подпиской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957533-chinovnitsu-obvinili-v-popytke-polucheniya-5-mln-tenge-ot-shkoly-v-turkestanskoy-oblasti/