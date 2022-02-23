Луганск сообщил о новом взрыве

В Луганске прогремел взрыв. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

Представительство самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о новом теракте.

"В Луганске произошел очередной террористический акт! В 04.15 (08:15 времени по Нур-Султану) в районе троллейбусного депо прогремел взрыв", - говорится в сообщении.

На место прибыли правоохранительные органы и оперативные службы.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает российские войска, которые могут войти в Донбасс, миротворческими. Он также призвал стороны в украинском конфликте к прекращению огня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957446-lugansk-soobschil-o-novom-vzryve/