Пропавшего мужчину нашли мертвым со связанными руками в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Недалеко от Жаркента обнаружили тело пропавшего без вести 52-летнего мужчины со следами побоев, связанными руками и петлей на шее. Подозреваемый в убийстве уже установлен и взят под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

К полицейским Панфиловского района обратился житель села Ушарал с заявлением об исчезновении 52-летнего брата, который 10 февраля ушел на почту и не вернулся.

В ходе поисковых мероприятий тело пропавшего было обнаружено с явными признаками насильственной смерти на пустыре близ Жаркента.

Мужчину жестоко избили, связали по рукам и ногам матерчатым поясом, накинули петлю на шею и задушили.

В убийстве подозревается его 33-летний односельчанин, который уже дал признательные показания.

"Убийство было совершено при распитии алкоголя. Пока установлено, что в застолье сначала принимали участие несколько мужчин, оставшиеся двое из них вскоре поссорились и подрались.

Тело было обнаружено со связанными руками и петлей на шее. Сейчас взяты показания у всех установленных лиц. Каждый из них проверяется на причастность к преступлению. Основной фигурант уже взят под стражу. Также назначены обязательные в таких случаях экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Расследование проводится по ст.99 УК РК (Убийство). Подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания.

В полиции дополнили, что погибший мужчина был холост и смотрел за своей престарелой матерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957445-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-so-svyazannymi-rukami-v-almatinskoy-oblasti/