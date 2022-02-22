Спецоперация в Алматы: у 26-летнего мужчины нашли в шкафу мефедрон и пистолет

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Наркотики и оружие обнаружили стражи порядка во время спецоперации в Алматы, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности при содействии спецназа провели операцию по задержанию предполагаемого наркоторговца. Подозреваемым оказался мужчина 1996 года рождения.

По месту его жительства был проведен обыск в результате которого были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом белого цвета и пистолет "Макаров" с четырьмя патронами.

Оружие и наркотики. Фото: polisia.kz

По данным начальника Управления по противодействию наркопреступности Ерлана Алмагамбетова, эксперты проверили изъятое и установили, что изъятый белый порошок - это синтетический наркотик мефедрон.

Также установлено, что изъятый пистолет был переделан в оружие с нарезным стволом путем замены оригинального ствола. В канале ствола имеется четыре нареза.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье 297, часть 1 УК РК. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957300-spetsoperatsiya-v-almaty-u-26-letnego-muzhchiny-nashli-v-shkafu-mefedron-i-pistolet/