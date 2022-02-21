Антикор: Организаторы крупной майнинговой фермы давали взятки до 1,5 млн в Алматинской области

Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

В Жамбылском районе Алматинской области борцы с коррупцией совместно с сотрудниками ДЭР выявили крупную майнинговую ферму. Об этом сообщила Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Компанию по добыче криптовалюты под видом производства текстильной продукции иностранные инвесторы разместили на территории бывшего суконного комбината.

Выяснилось, что организаторы майнинговой фермы незаконно воспользовались техническими условиями и увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая стоимость по льготному тарифу.

"Во время обыска на территории АО "Каргалы" специалисты обнаружили более 2800 единиц оборудования с шифровальным комплексом для добычи криптовалюты стоимостью более 1 млрд тенге.

По предварительным оценкам, государству причинен ущерб в размере 131 198 909 тенге", - сообщили в Антикоре.

Также в ведомстве дополнили, что установили факты дачи взяток от 50 тысяч до 1,5 млн тенге организаторами фермы сотрудникам уполномоченных органов в лице АО "Алатау Жарык Компаниясы" и РЭС Жамбылского района.

Сейчас проводится расследование. Назначены экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что нелегальную майнинговую ферму для добычи криптовалют выявили в Петропавловске. Кроме того, стало известно, что в Казахстане остановлена деятельность 13 ферм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957116-antikor-organizatory-krupnoy-mayningovoy-fermy-davali-vzyatki-do-15-mln-v-almatinskoy-oblasti/