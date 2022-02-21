Еще ряд чиновников наказали за историю с детьми-маугли в Экибастузе

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Завершено служебное расследование по ситуации с детьми-маугли из Экибастуза. Еще ряд чиновников и других лиц понесли дисциплинарную ответственность, двое лишились своих должностей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале акимата Павлодарской области.

По итогам разбирательства освобожден от должности заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП Экибастуза Кожелдаков, во время служебного расследования уволился руководитель отдела образования Экибастуза Майдисаров.

Строгие выговоры объявили заместителю акима города Маликовой, заведующей ВОП врачебных амбулаторий городской больницы Аксу Нуралдиновой и участковому отдела МПС Экибастуза Кишеву.

Выговоры получили главный специалист отдела образования Экибастуза Байгурманова, директор городской больницы Аксу Мукашев, участковый врач ПК "Дисконт" Алханова, участковые медсестры ПК "Дисконт" Сманкулова и Жумалиденова.

Участковому врачу поликлиники №2 Экибастуза Аждаровой и участковой медсестре этой же поликлиники Ботагозовой объявили замечание.

Начальник МПС УП Экибастуза Кудайбергенов предупрежден о строгом соблюдении должностных обязанностей, а и.о. начальника управления полиции Экибастуза Шакаргалиеву указано на имеющиеся недостатки в работе подчиненных.

Рабочая группа рекомендовала:

Управлению образования вместе с органами полиции - ежемесячно проводить сверку данных организаций образования и опорных пунктов полиции по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, увеличить количество специалистов органов опеки и попечительства в отделах образования городов; Управлению координации занятости и социальных программ - утвердить алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания поддержки оказавшимся в трудной жизненной ситуации и разработать типовое положение о деятельности групп оперативного реагирования, раннего выявления, экспертной группы; Управлению здравоохранения - обеспечить реализацию универсально-прогрессивной модели патронажа на участках ВОП с тремя медицинскими сестрами, одна из которых будет заниматься только патронажем беременных и детей раннего возраста; Департаменту полиции - активнее взаимодействовать с общественными и волонтерскими организациями для оперативного обмена информацией и принятия соответствующих мер, усилить работу в части обеспечения регистрации по месту жительства, в том числе временной.

Напомним, ранее сообщалось, что больных, голодных и раздетых детей нашли в одной из квартир Экибастуза. Позже врачи рассказали о состоянии малышей. Акимам Аксу и Экибастуза был объявлен выговор, наказали и медиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957028-esche-ryad-chinovnikov-nakazali-za-istoriyu-s-detmi-maugli-v-ekibastuze/