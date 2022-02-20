Массовая драка с участием двух групп мужчин произошла в Жезказгане

Кадр из видео: instagram.com/my.zhez

В Жезказгане в результате конфликта между двумя группами мужчин произошла массовая драка. В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области прокомментировали происшествие, передает корреспондент NUR.KZ.

Массовая драка произошла во дворе дома на улице Есенберлина. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях.

Авторы записи утверждают, что две группы мужчин сначала подрались, а затем одна из них стала крушить автомобиль противников. В итоге на место происшествия был вызван наряд полиции. Но к их прибытию участники якобы успели скрыться. Очевидцы успели заснять момент прибытия стражей порядка.

"Во дворе Есенберлина приблизительно в 00:20 произошла драка. По предварительным данным, были выстрелы. Одна из сторон участников конфликта напала на молодых парней, вдобавок крушили авто, в котором те находились. Несколько нарядов полиции прибыли на место в течение двух-трех минут, но этого времени хватило нападавшим в спешке покинуть точку столкновения. На момент публикации проезд через двор закрыт. Ведутся оперативно-следственные и розыскные мероприятия", - говорится в описании к видеозаписи.

В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что по факту ночного происшествия зарегистрировано уголовное дело. Участники задержаны.

"Сотрудниками полиции установлены и доставлены в Управление полиции города Жезказган участники инцидента. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956969-massovaya-draka-s-uchastiem-dvuh-grupp-muzhchin-proizoshla-v-zhezkazgane/