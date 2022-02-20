К тайнику с оружием привела служебная собака военнослужащих в Жанаозене

Служебная собака по кличке Кэсси. Фото: lada.kz

Служебная собака по кличке Кэсси помогла обнаружить тайник с оружием в Жанаозене в Мангистауской области.

Об инциденте сообщил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии, подполковник Ерболат Султанов изданию Lada.kz.

Как пишет издание, 18 февраля во второй половине дня в микрорайоне Мамыр специалист-кинолог младший сержант Асан Абдукарим с помощью служебной собаки по кличке Кэсси вместе с полицейскими проводил оперативно-розыскные мероприятия.

При осмотре гаража 34-летнего местного жителя собака нашла тайник с обрезом охотничьего и спортивными ружьями.

Напомним, ранее тайник с похищенным оружием был обнаружен вдоль трассы близ Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956961-k-tayniku-s-oruzhiem-privela-sluzhebnaya-sobaka-voennosluzhaschih-v-zhanaozene/